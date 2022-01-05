Bu Sevgililer Günü sevgilinizin gerçekten aşık olacağı bir cilt bakım ürünü hediye etmek ister misiniz? Bunu kendinizin ya da sevgilinizin günlük rutinine biraz sevgi katarak yapabilirsiniz.

Lonjevite, Discovery Kit’i ile (Keşif Kiti), genç bir görünüm için eksiksiz bir cilt bakımı ritüeli sunuyor. Antioxidant Rejuvenating Serum ve Black Obsidian Gua Sha mükemmel ikilisini hem kadınlar hem erkekler kullanabiliyor.

Esansiyel yağların gücü

Lonjevite Antioxidant Rejuvenating Serum, 14 bitkisel öz ile cildin canlılığını geri kazanmasına yardımcı olur, antioksidan faydalar sağlar. Mat, pürüzlü cilt rengini anında aydınlatır, nemli, parlak ve ışıltılı bir cilt dokusu kazandırır.

İlahi taşla gelen güzellik

Yüzyıllar boyunca mükemmelleştirilen bu siyah obsidyen gua sha taşı ise cilt üzerinde sıkılaştırıcı ve kaldırıcı bir etkiye sahiptir. Ilık suda ısıtılan obsidiyenin sıcaklığı, yüzde lenfatik sistemin ve dolaşımın uyarılmasını teşvik eder.

Gua Sha taşı, kan dolaşımını ve lenf düğümlerinin doğal drenajını desteklemek için cilde nazikçe masaj yapan geleneksel Çin tedavisidir. Doğal yüz gerdirici olarak da bilinir. Parlak Siyah Obsidiyen, güçlü volkanik patlamalar ve hızla soğutulan lavlardan oluşan doğal bir “cam”dır. Siyah Obsidiyen, ‘ilahi taş’ olarak da bilinir. Metafiziksel olarak Obsidiyen, etrafınıza aşılmaz kalkan gibi saran benzersiz bir şifa titreşimi taşır.

Fiyat: 450 TL.