En cool Hollywood aktrisleri

Herkese merhaba! Ben geldim! Melduşunuz yine karşınızda güzel insanlar! Evet nasılsınız bakalım? Neler yapıyorsunuz görüşmeyeli? Hayatınızda neler değişti mesela? Neler yolunda ilerliyor? Mutlu musunuz? Hayatın akışından memnun musunuz? Gidişattan yorgun musunuz? Yoksa akışın içinde huzurlu musunuz? Yazın bana mutlaka…

Ben….. Beni sorarsanız gayet iyiyim aslında! Şimdi düşünebilirsiniz “Ya Melduş nasıl oluyor da her zaman iyi olabiliyor ya da iyi kalabiliyorsun? Dalga mı geçiyorsun bizimle?”. Asla! İnanın benim de yaşadığım sıkıntılar oluyor hayatımın akışında. Sabrımı zorlayan insanlarla, sinirlerimi sınayan olaylarla, … hep karşılaşıyorum tabi ki. Sadece akışın içinde ruhumu yormuyorum. Bunun çeşitli yöntemleri var elbette. Ancak hepsi son durak mentalitemizde bitiyor. Bunu söz başka zaman konuşuruz.

Hadi gelin bugün çok eğlenceli bir başka konu konuşalım! Hollywood dünyasının kırmızı halısında gösterişli elbiseleriyle boy gösteren, duruşlarıyla büyüleyen, herkesin hayranlıkla takip ettiği “cool” aktrisleri yakından inceleyelim. Benim gözümden….

Hazırsak başlıyoruz!

6 NUMARA: CHARLIZE THERON

Oynadığı her rolün hakkını veren bir kadın olmasının ve belki de Hollywood dünyasının yaşayan en çekici en güzel en cazibeli kadınlarından biri olmasının haricinde Charlize Theron’u Cool yapan en başarılı ve dikkat çeken özellikleri duruşundaki asalet ve oynayacağı karakterin ruhunu yansıtan en acı ya da çirkin denilebilecek bir görünüme hiç çekinmeden dönüşebilme cesareti. Güzel ve çekici görünümünün başarısının önüne geçmesine hiçbir zaman izin vermeyecek kadar gözü kara oluşu onu Cool ve karizmatik bir kadına dönüştürmüyor mu sizce de?

5 NUMARA: MARGOT ROBBIE

Hafızalarımıza meşhur Harley Queen karakteriyle kazınan sarışın güzel Margot Robbie, başarılı rol yeteneğinin haricinde sahip olduğu mütevazı kimliği ve doneleriyle Hollywood dünyasının en cool kadınlarından bir diğeri diye düşünüyorum. Evet hem güzel hem çok yetenekli bir oyuncu kendisi ama benim onu cool bulmama sebep olan en önemli doneler yeteneği haricinde oldukça doğal, sempatik, içten olması. Örneğin; katıldığı bir galada kendisi ile iletişim kurmak isteyen işitme engelli bir hayranı ile İşaret Dili konuşarak anlaşması ve o hayranını memnun etmesi çok şık bir hareketti. Sahip olduğu sevecen kimliğinin onu Cool kıldığını düşünüyorum. Sizce haksız mıyım?…

4 NUMARA: JANE FONDA

Benim aklımda Jennifer Lopez ile oynadığı komedi filminde canlandırmış olduğu kayınvalide rolüyle baş köşeye yerleşen üstün yetenekli usta oyuncu Jane Fonda gerçekten çok Cool bir kadın. Bence bunun en önemli nedeni ise duruşu! Çok ama çok asil ve elegan duruşu olduğuna hatta bir karizması olduğuna inanıyorum. Komedi denildiğinde benim aklıma ilk gelen aktrislerden birisi. Muhteşem yetenekli ve güçlü bir kadın olduğunu düşünüyorum. Her rolünü itinayla kullandığı bir elbise gibi giyen ve bedenine tam oturtabilen şahane bir kadın. Siz ne düşünüyorsunuz?

3 NUMARA: EMMA STONE

Cruella filmini izleyenler burada mı? Emma Stone denildiğinde benim aklıma komedi kadın geliyor. Muhteşem yetenekli bir oyuncu. Mimiklerini olağanüstü kullanıyor ve bu onu Hollywood dünyasının en Cool kadınlarından biri yapıyor diye düşünüyorum. Ryan Gosling başta olmak üzere başrolü paylaştığı tüm başarılı aktörlerle olan şahane uyumu da cabası. Gerçekten yer aldığı her yapımı parlatan, her rolün hakkını fazlasıyla veren çok başarılı bir kadın. Ben her filmini izlemekten çok keyif alıyorum. Özellikle komedi filmlerinde çok daha fazla Cool bulduğumu da belirtmek isterim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence benimle aynı fikirdesiniz “La La Land ve Cruella” filmlerinin yıldızı hakkında….

2 NUMARA: MERYL STREEP

Şeytan Marka Giyer! Dediğim zaman…… 00’li yılların en muhteşem ve ikonik hatta markalaşmış filmini hatırlayanlar hatta tekrar tekrar izleyenler el kaldırsın! Vogue editörü Anna Vintour’dan esinlenerek oluşturulan filmin kuşkusuz üç yıldızından biriydi Meryl Streep. Oynadığı karakter de muhteşem Cool bir kadın rolüydü zaten. Ama çok yetenekli olan usta oyuncu, hangi rolde yer alırsa alsın o rolün giysilerini çok başarılı taşıyor. Hollywood dünyasının güzellik klişelerini yıkan doğal görünümü ve yeteneğin güzellikten çok çok daha önemli ve değerli olduğunu her fırsatta kalıplaşmış zihinlerin suratına tokat gibi vuran üstün yenekteki oyunculuğu… İşte benim için en Cool duruş ve görünüm. Yorumu size bırakıyorum….

1 NUMARA: HELEN MIRREN

Kim Helen Mirren’ın sahip olduğu doneleri sorgulayabilir ki? Hani bazen bir durum vardır. Sadece susarsın ve susarak anlatırsın o kişiyi. İşte Helen Mirren öyle bir kadın. Yeteneği ve başarısını tanımlamak için çok fazla fırın ekmek yemek gerek diye düşünüyorum. Tüm erkeklerin aşık olduğu şahane bir kadın. Onu ekranda izlerken müthiş lezzet alıyorum. En son Fast&Frious: Hobs&Shaw filminde izlediğim Helen Mirren bugün Hollywood dünyasının en ama en Cool kadınlarının başında hatta ilk sırasında geliyor. Hem güzel hem yetenekli hem çekici hem cool… Eee daha ne olsun sorarım size… İşte insanın bir farkının olması böyle bir şey canlarım…. Bence siz de benimle aynı fikirdesiniz!

Evet güzeller güzeli insanlar! Bugün sizlerle Hollywood dünyasının en cool kadınlarını benim gözümden konuştuk! Siz ne düşünüyorsunuz? Siz kimleri cool buluyorsunuz? Nedenleriyle birlikte yazın bana olur mu? Haber bekliyorum sizlerden 😉 Instagram hesabımı zaten biliyorsunuz… Hepinizi çok seviyorum, görüşmek üzere…

Melda Özen

İlginizi çekebilir: