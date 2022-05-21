Statista adında Almanya merkezli pazar analiz şirketinin paylaştığı veriler Instagram’da en çok takipçisi olan hesabı ortaya koydu. Ayrıca Türkiye’de en çok takip edilen hesap ise herkesin dikkatini çekti.

Statista adında veri merkezinin paylaştığı verilere göre, 2022 yılının Mayıs ayını baz alarak yapılan araştırmalarla en çok takipçisi olan hesap 507 milyon takipçiyle Instagram’ın kendi kurumsal hesabı oldu.

Türkiye de en çok takipçisi olan Nusret oldu

Türkiye’de en çok takipçisi olan hesap ise ünlü işletmeci Nusret oldu. 45,4 milyon takipçi ile Türkiye’nin en çok takipçisi olan hesabı oldu.