Milyonların kalbinde taht kuran, gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer kapalı gişe sahnelenen, “ATA DEMİRER GAZİNOSU 2”nin 1. yılını geçtiğimiz akşam Zorlu PSM’de gerçekleşen gösteride seyircileri ile birlikte kutladı. Ata Demirer, gösteri sonrası Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrası ve ekibi ile birlikte kuliste pasta kesti.

Ödülü sahnede aldı

Türkiye’nin en sevilen etkinliklerini belirlemek için Biletix tarafından düzenlenen Ticketmaster Awards 2025 kapsamında gerçekleştirilen halk oylamasında ‘Ata Demirer Gazinosu 2’ ‘En Beğenilen Sahne Sanatları Gösterisi’ seçildi! Ödül, Biletix tarafından gösteri sonunda alkışlar eşliğinde Ata Demirer’e takdim edildi. 7 farklı kategoride yılın en çok ilgi gören ve bilet satan etkinlikleri arasından binlerce sanatseverin oy kullandığı oylamada “Ata Demirer Gazinosu 2” 2024’ün En Beğenilen Etkinlikleri arasında yer aldı. Tüm gece boyunca mutluluğu yüzünden eksik olmayan Ata Demirer ayakta alkışkandı!