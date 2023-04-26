Ünlü oyuncu Emre Kızılrımak, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Motosikleti ile dışarıya çıkan Kızılırmak, “İstanbul arabayla çekilmez olduğu için motosiklete geçtim. Motosiklete başlayınca insanın daha çok dışarı çıkası geliyor. 8-9 senedir motosiklet kullanıyorum. Motosiklet vazgeçilmezim oldu. Çünkü arabayla bir yerden bir yere gidilmiyor” ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki oyuncu, “Motosiklet kullanmak tehlikeli değil mi?” sorusu üzerine, “Tehlike var. Tehlikenin var olduğunun farkında olduğunuz için daha dikkatli oluyorsunuz. Arabada bazen algınızı dağıtacak şeyler oluyor. Motosiklet de algınız sürekli açık olmanız gerekiyor” cevabını verdi.

Yeni bir sinema filmi için çalışmaya başladığını söyleyen başarılı oyuncu, “Can Evrenol’nun projesi… Mayısın ilk haftası çekimleri bitecek. Aksiyon ve vahşet dolu bir film. Sinema salonlarında olacak. Dün gece oynadığım sahne, hayatımdaki en zor sahnelerden biriydi. Aksiyonlu ve içinde birçok şey vardı. O sahneler biraz konuşabilir. Daha çok konuşulacak sahnelerimiz de var” dedi.