İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Emre Kınay ve aynı mekandaki müşterilerden Baha Toygar katıldı. Sanık Baha Toygar savunmasında, olay tarihinde Emre Kınay’la tanışmadıklarını, aynı mekanda olduğundan bile haberim olmadığını söyledi. Basın mensuplarının dışarda beklediğini gördüğünü belirten Toygar “Mekan içinde bir kadın yere düşünce onlar da hareketlenip çekim yapmaya başladı. Ardından arkadaşlarıma buradan ayrılalım dedim ve mekandan çıktık. Görüntülerde anlaşılacağı üzere mekandan sakin bir şekilde ayrılmışım. İddia edildiği gibi hakaret içeren sözler söylemedim” dedi.

“Emre beni yerden kaldırırken, gazeteciler çekmeye başladı”

Duruşma tanık olarak dinlenen Dilara Sezgin, mekanda arkadaşı Emre Kınay’la birlikte olduğunu, lavabodan dönerken ayağının kayarak yere düştüğünü, eteğinin açıldığını ve mahrem yerlerim göründüğünü anlattı. Emre Kınay’ın insani olarak kendini yerden kaldırmak istediğini söyleyen Sezgin “Dışarda olan basın mensupları da o sırada bizi çekmeye başladı. Emre Kınay ‘Ayıptır yapmayın, arkadaşlar kendisi benim avukat arkadaşım, ne sorunuz varsa cevaplayayım’ dedi. Basın mensupları da Emre’ye sanki pandemi kurallarına uymamış gibi sorular sormaya başladı. Sonra ayağıma buz koymuşlardı. Emre Kınay’ın hakaret içerikli sözler söylediğini duymadım. Diğer sanık Baha Bey’i ise görmedim, bizim masamızda değildi” dedi.

“Kışkırtıldığını düşünüyorum”

Olayın tanıklarından, basın mensubu Nihat Fındıklı ise haber için mekan dışında Emre Kınay’ı beklediklerini belirterek, “Mekan içerisinde bir kadın düştü, Emre Bey de onu kaldırmaya çalıştı. Ben o anları çekmeye başladım. Emre Bey daha sonra yanımıza geldi. Şikayetçi Emre Kınay’a sorularını sertleştirdi, Emre Bey karşılık verdi, aralarında tartışma yaşandı. Emre Kınay’ın hakaret içerikli bir sözünü duymadım ama, yüksek sesle konuştuğunu duydum. Emre Bey’in olay anında kışkırtıldığını düşünüyorum. Diğer sanık Baha Toygar’ı ise bana müdahale eden kişiye benzetemedim, o kişi daha kısaydı ve kendini yönetmen olarak tanıtmıştı” dedi.

Haksız tahrik uygulansın

Savcı duruşmada davayla ilgili görüşünü açıkladı. Emre Kınay’ın şikayetçi Mustafa Ağdağ’a yönelik “Gerizekalı mısınız”, Baha Toygar’ın ise hakaret içerikli söylemlerinin, onur, şeref ve haysiyeti rencide edici söylemler olarak hakaret suçunu oluşturduğu belirtildi. Savcı Emre Kınay ve Baha Toygar’ın ‘Hakaret’ suçundan cezalandırılmasını talep ederken, olayın meydana geliş şekli göz önünde bulundurularak haksız tahrik hükümlerinin uygulanması ya da ceza verilmemesini talep etti. Savcının görüşüyle ilgili savunmaların yapılması için duruşma ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Kınay’ın şikayetçi Mustafa Ağdağ’a yönelik ‘Gerizekalı’, diğer şüpheli Baha Toygar’ın ise hakaret içerikli söylemleriyle, kamuya açık olan caddede sövme suretiyle alenen hakaret suçunu işledikleri belirtildi. İddianamede, şüphelilerin ‘Hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.