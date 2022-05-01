Yıllardır sahnelerin ve ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Emre Kınay, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul’da görüntülendi. Kurucusu olduğu Duru Tiyatro’da bir toplantı yapan Kınay, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

İngiiltere’nin başkenti Londra‘da yeni bir şube açacağını duyuran 52 yaşındaki oyuncu ”Hayırlısıyla şimdi Londra’ya Duru Tiyatro’yu açma girişimindeyiz. Sonra da Berlin olarak düşünüyoruz. Orada da Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz oyunlar İngilizce olarak sergilenecek. Amacımız orada yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza Türk Edebiyatı’ndan esinlendiğimiz oyunları sergilemek ve oyunculuk dersleri verip yeni bir oyuncu kadrosu geliştirmek istiyoruz. Burada da eğlencelerimiz performanslarımız ve oyunlarımız tam gaz devam ediyor“ şeklinde konuştu.