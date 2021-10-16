Emre Karayel’in Eşi Neye Aşerdi?

Geçtiğimiz gün Bebek’te objektiflere yakalanan Emre Karayel ve hamile eşi Gizem Derici, doğuma çok az kaldığının müjdesini verdiler.

“Doğuma çok az kaldı”

Çift, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle sohbet etti. Biraz hava almak için dışarı çıktıklarını söyleyen Emre Karayel, ” Doğuma çok az kaldı. Eşimin canı dondurma çekti. Dondurma yedik” dedi.

“İnşallah hep birlikte kutlayacağız”

Emre Karayel ve Gizem Derici 8 yıllık beraberliklerinden sonra aile üyeleri ve dostlarının katıldığı sade bir kutlamayla evlenmişlerdi.

Ünlü oyuncu Karayel, nikah sonrasında, “Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız” sözleriyle duygularını ifade etmişti.