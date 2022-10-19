Bir dönemin sevilen sitcom dizisi ‘Bir Erkek Bir Kadın’daki oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Emre Karayel, bu defa çok farklı bir konuyla gündemde. Yarış atlarına olan ilgisiyle bilinen 50 yaşındaki oyuncunun Yiğit Kardeş adlı safkan Arap atı girdiği yarışta birinci oldu.

Kanuni Sultan Süleyman Koşusu’nun eşi Gizem Karayel ve oğlu can ile birlikte izleyen Emre Karayel, 1 milyon 707 bin TL’nin sahibi oldu. Ünlü oyuncu eline birincilik kupasını alıp, ailesiyle sevinç pozu verdi.