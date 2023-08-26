Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgan ve Onur Seyit Yaran’ın başrollerde yer aldığı reyting rekortmeni dizi ‘Kardeşlerim’ yeni sezon için heyecanlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Onur Seyit Yaran’ın kadrodan ayrılacağı haberlerinin ardından diziye Emre Karayel ve Ayşe Kökçü’den sonra Elçin Zehra İrem, Lidya karakteri ile katılacak. Dizide yaşanacak trafik kazası ve ardından gelişecek olaylarla birlikte Emre Karayel’ın Yaman karakteri ilerleyen bölümlerde ekibe dahil olacak.