Hayat uzun ve bazen de zorlu bir yolculuk, yürümemiz gereken bir yol… Bu yolda omuzlarımıza taşıyabileceğimizden çok ağırlık yüklüyor, hayatımızı zorlaştırıyor olabiliriz. Peki, acaba bu yolda yalnız mıyız? Kendinizle benzer acıları, benzer sevinçleri yaşayan insanlardan tavsiyeler duyarsak yüklerimizi hafifletebilir miyiz?

“… Bu yürüyüşte fazla yük taşımamayı öğrendim. Yürürken anladım tabii. Mesela öfke ağır geldi, bıraktım. Hüzün fazla geldi nazikçe fazlasını indirdim. Kibir zaten yoktu çok şükür ama ego ayaklarıma pranga oldu. Onu da bıraktım. Yerde bulup kimse almasın diye toprağa gömdüm hepsini. Bedavaya ne bulsa kapmaya meraklı çok kişi var ne de olsa.”

Emre Alkin yeni kitabı Hayatına Değer Kat ile okurlarının bazen gönüllerine, bazen zihinlerine, bazen de ekonomist olması gereği ceplerine hitap ediyor.

Emre Alkin’in bir dost tavsiyesi dinler gibi okuyacağınız yeni kitabı Hayatına Değer Kat Destek Yayınları’ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:

“Sadece bir kere yaşarsın, ama doğru şekilde yaşarsan, bir kere yaşamak yeterlidir…”

– Mae West

Hayat bir yolculuk. Zamanı durdurmak da mümkün değil. Sonsuzluktan sonsuzluğa uzanan zaman sayılmayacak kadar çok an ile dolu. Kimisi iyi kimisi kötü. Sanmayın ki kötü anlar hep sizden alıyor. Aksine, çok ciddi tecrübeler veriyor.

Hata insana mahsus. Yaptığınız işlerin sonucunda sadece kendinizi değil başkalarını üzdüğünüz de oluyor. Niyetiniz kötü olmasa bile gönüller kırılabiliyor. Başkasının yaptığından bizler de üzülebiliriz elbette. Bir kalbe sahip olanların üzülmeye karşı bağışıklığı yok.

Ancak şunu unutmayalım: Bu evrende nasibimiz olan tecrübe arzu ettiğimiz şekilde gelmiyor. İyi anları yaşarken “Neden ben?” demiyorsak kötü anlarda da aynısını yapalım. Bakalım bize neler getirecek?

Unutmadan söyleyeyim. Bu kitap asla kimseye öğüt vermiyor. Sadece kendi yaptığı hatalardan ders alan, başkalarının hatalarından da feyiz alan bir dostunuzum. O kadar. İsteyen keyifle okur, isteyen altını çizer, kızan olursa üstünü çizsin. Özgür iradeye saygımız sonsuz.

Bizden sonraki nesle de bir mesajım var: “Bizim yaptığımız hataları sakın tekrarlamayın, kendi hatalarınızı elbette yapacaksınız.”

Sizlere güzel anların hep aklınızda kaldığı bir hayat diliyorum. Böyle bir hayat, kötü anların da hikmetine varmış bir hayattır mutlaka.

Hayatınıza değer katın Dostlar…