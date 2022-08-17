Eşi Sibel Kirer’den boşanan Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa ile birlikte Bodrum’da bulunan bir mekanda yemek yerken görüntülendi.

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Emrah, çocuklarıyla birlikte ilk kez görüntülendi. Ünlü şarkıcı, 2014 yılında evlendiği Sibel Erdoğan’dan geçtimiz şubat ayında boşanmıştı. Bu evliliğinden Elyesa ve Eleysa adlı iki çocuğu olan Emrah, önceki akşam annesiyle ve çocuklarıyla birlikte geldiği Yalinn Hotel’de kameralara yakalandı. Bir süredir Bodrum’da yaşayan ünlü şarkıcı, annesi ve çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

İlginizi çekebilir: