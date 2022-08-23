Geçen sene kendisi ve annesi Müzeyyen Bolverdi’nin korona testinin pozitif çıktığını duyuran eski manken ve oyuncu Emine Ün, sonrasında annesinin yoğun bakıma kaldırıldığı açıklamıştı.

Kendi tedavisinin hastanede devam ettiğini belirten Emine Ün, kısa bir sürenin ardından annesi Müzeyyen Bolverdi’nin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ün, annesinin ölümü üzerine paylaştığı mesajda “Annem… Kapkara gün, acımın tarihi yok.” ifadelerini kullanmıştı.

Emine Ün, annesini ölüm yıl dönümünde anmayı unutmadı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Ün, “Bugünün geldiğine inanamıyorum. Bir yıl… Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün…” ifadelerini kullanarak, üzüntüsünü dile getirerek şöyle devam etti: “Benim biricik, güzel annem, tatlı anılarımız tek tesellim… Sözlerim bitti, duygularım devam… Seni çok seviyorum.”

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