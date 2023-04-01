2003’te dünyaevine Emine Ün ve Emre Kınay çifti, 2009 yılında birlikteliklerini sonlandırmıştı. Oyuncu ikili, 2004 yılında da kızları Duru’yu kucağına almıştı.
Uzun bir aradan sonra anne-kızdan yeni bir paylaşım geldi. Hafta sonunu Bebek’te kızıyla birlikte geçiren Ün, gönderisine “En kıymetlim ile hafta sonu günlüğü” notunu düştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise anne-kızın benzerliğine dikkat çekerek “ Hangisi Duru hangisi Emine bir an bilemedim”, “Kız kardeşler”, “Maşallah, anne kız demeye bin şahit ister. Bu güzellikleriniz ne olacak sizin böyle”, “Hangisi anne, hangisi kızı bilemedim gibi yorumlarda bulundu.
18 yaşına giren Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızı Duru’nun annesine olan benzerliği şoke etti!