2003’te dünyaevine Emine Ün ve Emre Kınay çifti, 2009 yılında birlikteliklerini sonlandırmıştı. Oyuncu ikili, 2004 yılında da kızları Duru’yu kucağına almıştı.

Uzun bir aradan sonra anne-kızdan yeni bir paylaşım geldi. Hafta sonunu Bebek’te kızıyla birlikte geçiren Ün, gönderisine “En kıymetlim ile hafta sonu günlüğü” notunu düştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise anne-kızın benzerliğine dikkat çekerek “ Hangisi Duru hangisi Emine bir an bilemedim”, “Kız kardeşler”, “Maşallah, anne kız demeye bin şahit ister. Bu güzellikleriniz ne olacak sizin böyle”, “Hangisi anne, hangisi kızı bilemedim gibi yorumlarda bulundu.