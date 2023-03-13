Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, Etiler’de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jahovic, alışverişe geldiğini söyledi.

“Savaş dönemlerinden pek bir farkı yok”

Makyajsız haliyle görüntülenen Emina Jahovic, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden dolayı moralinin bozuk olduğunu ifade eden Jahovic, “Son dönemde çok kötü şeyler yaşandı. Çocuklar da çok üzüldü. Pek farkında değiller ciddiyetin aslında çocukluğun verdiği bir şey sanırım. Bana savaş dönemlerini hatırlattı. Pek bir farkı yok yani. Ben çocuktum o zamanlar. Çok üzgünüm, başımız sağ olsun” açıklamasında bulundu.

“Herkes elinden geldiği kadarını yaptı”

Kosavalı şarkıcı Emina Jahovic, yurt dışından Türkiye’ye yapılan yardımlarla ilgili ise, “Çok güzel bunlar bence. Herkes elinden geldiği kadarını yaptı. Ben de arkadaşlarıma haber verdim, onlar da yardım etti. Can kaybı olduğu zaman bir şey yapamıyoruz ama bu kadarı geliyor elimizden” dedi.

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