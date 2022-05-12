“Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen başarılı yönetmen Emin Alper’in, 75’inci Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak olan dördüncü uzun metraj filmi “Kurak Günler”in afişi yayınlandı. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç gibi genç isimlerin olduğu film, sinema severler tarafından merak ediliyor.

Afiş tasarımının Arda Aktaş’ın imzasının taşındığı “Kurak Günler”, festivalin “Belirli Bir Bakış” (Un Certain Regard) bölümünde yarışacak. Filmin dünya galası, 23 Mayıs’ta Salle Debussy’de yapılacak.

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını barındıran film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre’yle belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.