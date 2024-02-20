Emily in Paris, ilk 2 sezonundaki duygu karmaşaları ve gülümseten maceralarıyla “guilty pleasure” listemizin başında yer alıyor. Şimdi de 3. sezonuyla yeni yılın en çok konuşulacak dizisi olacağını söylesek yanlış olmaz. Yaşadıkları yüzünden darmadağın olsa bile her daim bakımlı ve eğlenceli görünen başrolümüz Emily Cooper, 2023’e günler kala bizleri yine etkisi altına almaya hazırlanıyor. Hem de kestirdiği kakülleri ve Paris’i oldukça benimsediğini gösteren stil değişimleriyle…

Değişim derken, sadeleştiğini düşünmeyin. Olur olmadık parçaları birleştirmeye devam ettiğine ve eklektik çizgisini bozmadığına emin olabilirsiniz. Geçtiğimiz sezonda kullandığı parizyen şapkalardan daha fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Bunun ilk örneğiyse bol kesim bir pantolon. Cooper’ı etekle, şortla hatta lastik paçalarla bile gördük ama klasik bir pantolon gerçekten ilk defa giyiyor. Ayrıca pötikareyi de stiline dahil ederek, her an Fransız pikniği yapmaya hazır bir görünüm sergiliyor.

Cooper’ın üzerinde görmeye alışık olduğumuz desen çatışmalarıysa bu sezonunda başrolleri arasında yerini alıyor. Favori renkleri kırmızı, pembe, yeşil ve sarı tahtını kimseye bırakmazken; kırmızı, yıldızımızın ruj seçimini de ele geçiriyor. Eğer siz de stil ilhamınızı Emily Cooper’dan alıyorsanız tek yapmanız gereken biraz ‘karıştırmak’!

1 of 6 - + 1. Quzu\Etek #image_title 2. Zara / Ceket #image_title 3. Stradivarius \Yeşil Bere 4. Mango\Çanta #image_title 5. Bettina Vermillon\Çizme #image_title 6. Zara\Beyaz Kazak #image_title

*Bu yazı ALL dergisinin Aralık 2022- Ocak 2023 tarihli 170. sayısında yer almıştır.

Yazı Cansu Karakuş