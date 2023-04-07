Şarkıcı ve müzisyen Harry Styles ile aşk yaşayan Emily Ratajkowski, oyunculuğu bıraktığını söyledi. Konu hakkında açıklama yapan ünlü model, Ben Affleck, Amy Schumer ve Zac Efron gibi yıldız isimlerle birlikte çalışma şansı yakaladığı oyunculuk kariyerinden sonlandırma nedenlerini anlattı.

Ratajkowski, kendisi ciddi bir oyuncu olmadığını belirtti. 31 yaşındaki model, “Kendimi bu da benim işim diyecek gibi hissetmiyorum. Kendimi, insanların ‘Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı’ şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Güzel model, Hollywood’daki erkek egemenliğinin sıkıcı bir hal aldığını ve artık bu duruma uyum sağlamaktan yorgun düştüğünü dile getirdi. Ayrıca, güven sorunları nedeniyle menajeriyle çalışmayı bıraktığını ve oyunculuk ajansıyla olan ilişkisini sonlandırdığını da açıkladı.

Emily Ratajkowski, popüler kitabı ‘My Body’de yer alan bir bölümde Hollywood’daki kadınların maruz kaldığı davranışları ele almıştı. Ratajkowski, eski eşi Sean Bear-McClard ile bir partiye katıldığı bir geceyi anlatırken, kendisine sarhoş bir menajer tarafından yaklaşıldığını ve Pamela Anderson’a benzettiğini söylediğini yazmıştı.