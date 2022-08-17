Sebastian Bear McClard tarafından defalarca kez aldatılan model Emily Ratajkowski, evliliğini sonlandırmaya karar verdi. Eşiyle boşanma aşamasında olan ünlü model, kendini ve çocuğunu doğaya verdi.

Dünyanın en seksi kadınları arasında yer alan Emily Ratajkowski, dört yıllık eşi Sebastian Bear McClard tarafından defalarca kez aldatıldı. Her ne kadar ayrılığa neden olarak aldatma konusu bir iddia olarak ortaya atılsa da ünlü modele yakın kaynaklar bunun doğru olduğunu belirtiyor. Page Six’e konuşan biri Sebastian Bear McClard’ın “karısını seri halde” aldattığını ileri sürdü. Emily Ratajkowski, bu durum karşısında ayrılık kararı aldı.

Boşanma kararı sonrası sosyal medyaya ara veren ‘Emrata’ lakaplı model sonunda Instagram’a döndü. Kendini doğaya veren güzel model, pozlarıyla dikkat çekti.

Emily Ratajkowski’nin paylaşımlarını görenler “Hep böyle güçlü ol”, “O adam seni hak etmiyor”, “Üzülmeye değmez”, “Kaybettiğine yansın” yorumları yaptı.

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