Ünlü model Emily Ratajkowski, 8 Mart’ta hem Kadınlar Günü’nü hem de bebeğinin doğum gününü birbirinden çarpıcı fotoğraflar paylaşarak kutladı. Güzel modelin paylaşımına kısa sürede 2 milyonu aşan beğeni geldi.

30 yaşındaki model Emily Ratajkowski, 2018’de Sebastian Bear-McClard ile evlenen model, geçtiğimiz yıl da bir bebek dünyaya getirmişti.

Ratajkowski, 8 Mart’ta dünyaya gelen oğlunun birinci yaşını kutlarken Kadınlar Günü’nü de ihmal etmedi.

Güzel model, “iyi ki doğdun, kadınlar günü kutlu olsun” yazarak birbirinden çarpıcı fotoğraf paylaştı. Ratajkowski’nin çıplak pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.