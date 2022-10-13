Uzun süredir birlikte olduğu eşi Sebastian Bear-McClard’dan aldatma iddialarının ardından ayrılma kararı alan ünlü model Emily Ratajkowski, New York’ta objektiflere yansıdı.

‘Yeniden bekar’

Moda dergisi W’nun 50. yıl dönümü kutlamasına katılan model, birçok ünlü ismin de arasında olduğu etkinlikte stiliyle nefes kesti. ‘Yeniden bekar’ olduğunu belirten Ratajkowski, ağ desenli transparan bir görünüm tercih etti. Toz pembe renkteki saten parçalarla kombinini tamamlayan model, etkinliğin en dikkat çekici isimlerinden biri oldu.

“En cüretkar elbise”

Ünlü moda dergisi Vogue, modelin görünümünü “Emrata’nın bugüne dek giydiği en cüretkar elbise” yorumunda bulundu.

Cesur kırmızı halı stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan süper model, daha önce de benzer görünümlerle gündeme damgasını vurmuştu.

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