Başrollerinde Lily Collins, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu ve Lucas Bravo gibi isimlerin yer aldığı ‘Emily in Paris’ dizisinin 2.sezonunu kutlamak için Amerika’da özel bir davet düzenlendi.

Dizinin oyuncuları ve ekibi başta olmak üzere birçok kişinin katıldığı özel davet, Fransız Büyükelçisi ve karısının Washington’daki “Résidence de France” olarak bilinen malikanesinde gerçekleşti. Fransa’nın Amerika’daki Büyükelçisi Philippe Étienne’nin de katıldığı davete, büyükelçinin yanı sıra kongre üyeleri, gazeteciler, lobiciler ve Hill çalışanları da katıldı.

Amerika’daki Fransız Elçiliği’nde düzenlenen davette, dizinin yaratıcısı Darren Star, dizinin oyuncuları (Lily Collins, Ashley Park ve William Abadie) ve Netflix’in dizi senaryo yöneticilerinden Peter Friedlander’ın katıldığı bir panel gerçekleşti. Panelde, yıldızların Fransa’daki en sevdiği lokasyonlar dahil birçok şey konuşuldu.

Emily in Paris’in 2. sezonu 22 Aralık’ta Netflix’de yayınlanacak.