Emily in Paris dizisini kıyafetleri satışa çıkıyor

Moda anlamında tatmin edici bir styling anlayışı olan Emily in Paris dizisi, ilk sezonda parizyen kültürünü ve klişelerini modern bir şekilde seyirci karşına çıkartmıştı. Sevilen dizide gördüğünüz kıyafetler satın almanız artık mümkün. Moda konusunda ikonikleşmiş bir dizi olan Sex and the City’nin yaratıcı Darren Star ve kostüm tasarımcısı Patricia Field’ın da kreatif kadroda olmasının etkisini kıyafetlerden anlayabiliyoruz.

Dünya çapında büyük yankı uyandıran Emily in Paris, yarattığı bu etkiyi ViacomCBS ile bir araya gelerek online bir alışveriş dünyasına dönüştürüyor. Aksesuardan çantaya kadar sezon boyunca karakterlerin giydiği her şey, lüks ürünlerin satılacağı online alışveriş sitesinde yer alacak.

Bu ürünlerin arasında Emily’nin giydiği Chanel ceketten Ashley Park’ın canlandırdığı Mindy’nin Roberto Coin imzalı küpelerine kadar pek çok kıyafete ve aksesuara sahip olmanız mümkün. 2. sezon onayı alan ve 22 Aralık’ta vizyona girecek olan diziye ait ürünlerine saks.com, Netflix.com ve seçili lokasyonlardan ulaşabilirsiniz, ayrıca ek ürünlerde ocak ayında online sitelere eklenecek.