‘Game of Thrones‘ta ‘Daenerys Targaryen’i canlandıran Emilia Clarke, projede geçirdiği ‘üzücü’ dönemden bahsetti. Güncel çalışmaları hakkında konuşan ünlü isim, 2018’de sona eren ancak spin-off dizisi ‘House of the Dragon’la devam eden projedeki deneyimini paylaştı. İki anevrizma geçirmesi ve babasını kaybetmesi gibi kişisel sorunlarla uğraşırken bir yandan da şöhretle başa çıkmaya çalışmanın onu zorladığını anlatan oyuncu, bu deneyim ve canlandırdığı karakter için minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.

Konu hakkında konuşan 36 yaşındaki oyuncu, “O dizide gerçekten üzgün olduğum zamanlar oldu çünkü sadece 20’li yaşlarında genç bir kadındım. Tüm bunlar ‘Game of Thrones’ devam ederken yaşandığı için bazen çok kafa karıştırıcı olabiliyordu. ‘Daenerys’in belli bir kalitenin üstünde görüldüğünü umuyorum. Ne mutlu bana ki durum böyle… İnsanlar bana çıplaklık hakkında soru sormadıkları sürece sorun yok” ifadelerini kullandı.