Elvis’in hayatını anlatan filmden ilk görüntüler
Austin Butler’ın Elvis’i canlandırdığı biyografi tarzında filmden ilk görüntü yönetmen tarafından paylaşıldı. Great Gatsby’nin yönetmeni Baz Luhrmann’ın 2013 yılından bu yana ilk filmi olan ve Elvis Presley’in hayatıı anlatan filmden ilk video geldi. 30 yaşındaki Butler’ı, 24 Haziran 2022’de vizyona girecek olan filmin en yeni fragmanında Elvis Presley haliyle merak uyandırıyor.
“Siz iyi insanlara işimizi hallettiğimizi söylemek için küçük bir şey yaptım.” notuyla vidoyu paylaşan yönetmenLuhrmann, kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti.
Sizce Austin Butler Elvis için iyi bir seçim olmuş mu?