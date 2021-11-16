Elvis’in hayatını anlatan filmden ilk görüntüler

Austin Butler’ın Elvis’i canlandırdığı biyografi tarzında filmden ilk görüntü yönetmen tarafından paylaşıldı. Great Gatsby’nin yönetmeni Baz Luhrmann’ın 2013 yılından bu yana ilk filmi olan ve Elvis Presley’in hayatıı anlatan filmden ilk video geldi. 30 yaşındaki Butler’ı, 24 Haziran 2022’de vizyona girecek olan filmin en yeni fragmanında Elvis Presley haliyle merak uyandırıyor.

“Siz iyi insanlara işimizi hallettiğimizi söylemek için küçük bir şey yaptım.” notuyla vidoyu paylaşan yönetmen Luhrmann, kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti.

Elvis Monday⚡️



Made a little something to let you good people know we are taking care of business on June 24, 2022.#Elvis #TCB pic.twitter.com/grf8IGqfw9 — Baz Luhrmann (@bazluhrmann) November 15, 2021

Sizce Austin Butler Elvis için iyi bir seçim olmuş mu?