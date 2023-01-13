Elvis Presley‘in 54 yaşındaki tek kızı Lisa Presley, Los Angeles’taki evinde kalp krizi geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Presley, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı”

Lisa Presley’in ölüm haberini annesi Priscilla Presley duyurdu. Anne Presley, “Güzel kızım Lisa’nın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle paylaşıyorum” açıklamasında bulundu. Üzüntüsünü paylaşan Presley kızı için, “Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı…” diye belirtti. Presley, “Bu derin kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyet istiyoruz…” ifadesini de sosyal medya hesabından aktardı.

Lisa Presley, son olarak salı gecesi Beverley Hills‘deki Altın Küre Ödül Töreni‘ne katılmıştı. Presley, annesiyle beraber katıldığı gecede, Austin Butler’ın babasını canlandırdığı rolle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü almasını seyretmişti.

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