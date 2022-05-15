Ünlü iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde spam hesaplardan rahatsız olduğu ve temizlenmediği gerekçesiyle Twitter satın alma işlemlerini bir süreliğine askıya almıştı. Ünlü iş insanı, Twitter’ın demokratik ve herkesin düşüncelerinizi belirtebileceği özgür bir alan olmasını istiyor.

Musk, dün akşam Twitter hesabından algoritması ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Twitter’ın spam hesapları temizlememesinden sonra satın alma işlemlerini donduran iş insanı, platformun algoritmasını hedef alarak kullanıcıların manipüle edildiğini açıkladı. Elon Musk, dün akşam hesabından algoritmayı düzeltmek için Ana Sayfa sekmesine yer alan Yıldızlar simgesinden “Son Tweetler” seçimi yapabileceklerini hatırlattı.