Sabahın erken saatlerinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem 10’dan fazla ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından paylaşım yapan Elon Musk, bölgede ulaşımın sağlanması için Türkiye’ye Starlink internet uydusunu gönderebileceğini açıkladı.

Starlink is not approved by Turkish government yet. SpaceX can send as soon as approved. — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2023

Elon Musk kendisinin etiketlenerek ”Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim eksiklikleri yaşanıyor. Starlink uydularınız için yardım etme şansınız var mı?” yazılan paylaşıma ”Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. Onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz” şeklinde cevap verdi. Tesla, SpaceX ve Twitter’ın CEO’su Elon Musk bu paylaşımının ardından bir çok yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları deprem için Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Starlink nedir?

Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak tasarlandı. Özel uzay şirketi SpaceX’in en önemli projelerinden birisi olan Starlink, uzay interneti için kullanıcıların hizmetine açılmıştı. Program Ekim 2021’de Beta sürecinden çıkartıldı. Bu internetin 50Mb/s ile 150Mb/s arasında bir hıza sahip olduğu aktarılıyor.

İlginizi çekebilir: