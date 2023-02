Sabahın erken saatlerinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem 10’dan fazla ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından paylaşım yapan Elon Musk, bölgede ulaşımın sağlanması için Türkiye’ye Starlink internet uydusunu gönderebileceğini açıkladı.

Starlink is not approved by Turkish government yet. SpaceX can send as soon as approved.

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2023