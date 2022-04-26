Tesla ve SpaceX CEO’su şirketlerine bir yenisini daha ekleyerek Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldı. Ancak Musk’ın, sosyal medya platformunu satın almasının ardından bazı ünlüler dünyanın en zengin insanının bu satın alma işlemine tepki göstererek artık Twitter kullanmayacağını açıkladı.

Ünlü oyuncu son kez tweet attı

Jamil, “Bu, benim son tweetim” dedikten sonra tweet’ine şu şekilde devam etti: “Korkarım özgür konuşma teklifi, bu cehennem platformunun tamamen kanunsuz nefret, bağnazlık ve kadın düşmanlığının son biçimine ulaşmasına yardımcı olacak. İyi şanslar.”

Platformdaki pek çok kullanıcı Jamil’in Twitter’dan uzak duramayacağını düşünse de oyuncu yalnız değil.

Bir suçlunun geri dönmesine izin verecek mi?

Ünlü aktör Rob Reiner da Musk’ın liderliğinden ve Donald Trump’ın Twitter’a olası dönüşünden rahatsız olduğunu söyledi: “Artık Elon Musk Twitter’ı satın aldığına göre, hepimiz için soru şu: Bu platformu yalan söylemek ve dezenformasyon yaymak için kullanan ve ABD Hükümetini devirmeye çalışan bir suçlunun geri dönmesine, suç faaliyetlerine devam etmesine izin verecek mi? Ve eğer bunu yaparsa, onunla nasıl savaşacağız?”

Star Trek oyuncusu George Takei de Musk hakkındaki korkularını dile getirdi. Ancak Takei, Jamil’in aksine aşırılık yanlılarının yanında kendisi gibi sağduyulu insanların daha da önemli hale geldiğini belirterek platformda kalacağını yazdı. 85 yaşındaki oyuncu, “Hiçbir yere gitmiyorum” dedi.

“Burası daha zehirli hale gelirse, aklın, bilimin, merhametin ve hukukun üstünlüğünü yükseltmek için daha fazla çaba göstereceğime söz veriyorum. Faşizme, yanlış bilgilendirmeye ve nefrete karşı mücadele için çetin savaşçılar gerekir. Umarım bu savaşta yanımda kalırsınız.”

“Truth Social kadar değersiz olacak”

MSNBC sunucusu Joy-Ann Reid da Musk’ın kendisini eleştirenlerin kalıp tartışması yönündeki talebine yanıt verdi ve Musk’ı kötü bir şekilde eleştirenler platformdan ayrılırsa, Twitter’ın, Truth Social kadar değersiz olacağını söyledi.

Podcast sunucusu Amy Siskind de Musk’ın Twitter’ı satın almasını “kesinlikle korkunç” olarak tanımladı. Musk’ın dizginleri alması ile siteden ayrılmayı düşündüğünü söyledi:

Her gönderi onu daha da zenginleştirecek

“Burada kalıp kalmayacağıma karar vermedim. Burada sağladığım her türlü içeriğin doğrudan bir adamı zenginleştirmeye yönelik olduğunu bildiğim için çok büyük bir felsefi sorunum var, bence kesinlikle berbat. İnsanların bunun artık halka açık bir şirket olmadığını anlaması gerekiyor. Burada yaptığınız her gönderi, bir adamı, Elon Musk’ı zenginleştirecek. Onu akli dengesi yerinde bir insan olarak görmüyorum.”

Bill Clinton’ın çalışma sekreteri Robert Reich da anlaşmadan rahatsız olduğunu söyledi: “Tüketiciler, Twitter ile yaptıklarını beğenmezse başka yerlere gidebileceklerini söylüyorlar. Ancak Twitter dışında milyonlarca kişiye ulaşabilecek kısa mesajlar göndermek için başka nereye gidebilirler?”

44 milyar dolarla daha iyi bir şey yapamadı mı?

Rapçi Ice-T de durumu eğlenceli buldu ve tiye alan bir tweet attı: “Musk Twitter’ı satın alır ve kapatırsa çok iyi olur…”

2021 Marvel filmi Shang-Chi’nin yıldızı Simu Liu, “44 milyar dolarla yapacak daha iyi bir şey yok muydu?” diye sordu.

Jonas Brothers’tan Kevin Jonas, “Şimdi tweet düzenleme seçeneğini alacak mıyız?” diye yazdı.