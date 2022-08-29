Uzun yıllarca mankenlik yapan Maye Musk, İngiltere’de yayınlanan The Times’a verdiği bir röportajda; Space X’in yöneticisi ve Tesla’nın kurucusu olan oğlu Elon Musk’ın malvarlıklarıyla ilgilenmediğini hatta kendine ait bir evinin bile olmadığından bahsetti.

Oğlunun arkadaşlarının evinde kaldığını açıklayan Maye Musk, oğlunu görmek için Teksas’a gittiğinde de garajda uyuduğunu söyledi. 74 yaşındaki eski manken,“Roket sahasının yakınında lüks bir eviniz olamıyor” dedi.

Elon Musk’ın 2026 yılına kadar insanları Mars’a gönderme projesi hakkındaki fikirlerini dile getiren Musk, bu yolculukla ilgili pek de istekli olmadığını söyledi. Maye Musk, konu hakkında “6 aylık bir hazırlanma ve tecrit sürecine girmeniz gerekiyor, bu da bana pek çekici gelmiyor açıkçası ama çocuklarım yapmamı isterse elbette yapacağım” ifadelerini kullandı.