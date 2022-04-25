Elon Musk, geçtiğimiz yıl nisan ayında beyin çipi teknolojisi Neuralink ile implante edilmiş bir maymunun videosunu yayınladı. Videoda dokuz yaşındaki makak maymunun, kimseye ihtiyaç duymadan bir video oyunu oynarken görüntüleniyor. Elon Musk’ın şirketi Neuralink, insanlı deneyler için hazırlıklar yaparken beyin çipinin kullanım alanını da geliştirmeye çalışıyor ve sadece birkaç yıl içinde Neuralink beyin çipi implantını piyasaya sürdürülebileceğinin ve beyin travması olan hastalara yardım etmesine yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Yeni işlevi duyuruldu

Elon Musk, beyin-makine arayüzü başlangıcı Neuralink’in; bir bilgisayarın beyinle doğrudan iletişim kurmasına ve hatta aktivitesini uyarmasına izin verebileceğini söyleyerek; Neuralink’in beynin belirli bölgelerini hedefleme yeteneğinin, iştahtan sorumlu olan hipotalamus bölgesini kontrol etmek için kullanılabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda beyin yaralanmalarından muzdarip insanlara da yardımcı olabileceğini söyleyen Musk, “Neuralink’te aldığımız e-postalar yürek parçalayıcı. Birinin hayatının baharında bir motosikletle kazası yaptığı ve 25 yaşında kendini bile besleyemediği gibi… Bu, bizim düzeltebileceğimiz bir şey” dedi.