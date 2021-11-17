Elon Musk Son Sahip Olduğu Evi Satışa Çıkardı

SpaceX, Tesla ve Neuralink şirketlerinin sahibi olan Elon Musk’ın, ABD’nin San Francisco eyaletinde kısa bir zaman önce satın aldığı son evi satışa çıkardı.

Mars’ın yaşam elverişli olması için Mayıs 2020’de tüm gayrimenkullerini satışa çıkaracağını söyleyen Musk bir buçuk yıl sonra 13 Kasım’da son evine de alıcı buldu.

ALICININ MUSK İLE İLETİŞİM KURMASI GEREKİYOR

Teknoloji girişimcisi ilk olarak temmuzda evin satışı sebebi ile kendisi ilanı vermişti. İlana göre muhtemel alıcıların gayrimenkul danışmanları yerine doğrudan Elon Musk’la iletişim kurması gerekiyordu.

The New York Post’un ismini vermediği bir kaynağa dayandırarak aktardığına göre Musk telefonları açmadığı için ev aylarca satılamamış.