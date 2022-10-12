Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, yaptığı her hamleyle gündem olmaya devam ediyor. Otomotiv ve teknoloji sektörünün lideri olan iş insanı, yaptığı duyuruyla güzellik sektörüne de girdiğini açıkladı. Musk, ”Burnt Hair” (Yanık Saç) adını verdiği markasıyla yeni bir parfüm piyasaya sürüyor. Parfümünü “dünyanın en iyi kokusu” olarak lanse eden Elon Musk, “Benim gibi bir ismin koku işine girmesi kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre savaştım ki?” dedi.

Kırmızı şişede satışa çıkan parfümün sloganı ise “aykırı arzunun özü” oldu. Web sitesinde ise “Tıpkı yemek masasında bir mumun üzerine eğilmek gibi, ancak çok çalışmadan” ve “Kalabalığın içinde öne çıkın! Havaalanında yürürken fark edilin” gibi ifadeler yer alıyor. Ayrıca Twitter’ın aktif bir kullanıcısı olan Musk, hem parfümünün ilk görselini paylaştı hem de hesabının biyografisini “parfüm satıcısı” (Perfume Salesman) olarak değiştirdi.

Dün satışa çıkan ve ödemesi kripto dahil farklı şekillerde parfümün fiyatı 100 dolar olarak açıklandı. Elon Musk’ın Twitter açıklamasına göre ”Burnt Hair”, satış rakamları şimdiden 10.000’e ulaştı.

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