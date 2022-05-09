Elon Musk’ın “Gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi” tweetine annesi Maye Musk “Bu komik değil” sözleriyle tepki gösterdi. Elon Musk annesinden özür dileyerek hayatta kalmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolara Twitter’ı satın alan Tesla ve SpaceX CEO’su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk sevenlerini ve bilhassa annesini korkutan bir paylaşımda bulundu.

Musk, Twitter hesabından muhtemelen mizah amaçlı attığı tweette “Gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi” ifadelerinde bulundu. Ne demek istediği anlaşılamayan Musk’a takipçileri arasında en sert tepkiyi veren annesi Maye Musk oldu.

Maye Musk oğlunun mesajını retweetleyerek “Bu komik değil” dedi. Bunun üzerine Elon Musk annesine verdiği cevapta “Özür dilerim yaşamak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.