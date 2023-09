The Purest Solutions’ın “Vita C Serumu”, düzenli kullanıldığında canlı ve parlak bir cilt görünümü oluşmasına yardımcı olur. İçeriğindeki Hyaluronik Asit, cildi nemlendirmek ve dolgunlaştırmak için üç boyutlu bir ağ oluşturarak cildin farklı katmanlarına nüfuz eder. Bu sayede cildin pek çok katmanında nemliliğininin sağlanmasına ve cilt dokusunun elastikiyet kazanmasına yardımcı olur. Formüldeki Gliserin ise cildin nemliliğini dengeleyerek daha canlı bir görünüm sağlar. Aynı zamanda gliserin ince kırışıklıkları önlemek için de harika bir aktiftir. Vita-C serumun içeriğindeki bir diğer önemli bileşen Askorbik Asit ise C vitamini anti-oksidan olarak etki eder, ciltteki kolajen sentezini arttırır ve cilt sıkılığını sağlar. Cilde canlı ve parlak bir görünüm kazandırır. Yine formülasyonda yer alan Ferulik Asit cilt tarafından kolayca emilebilen, hücre hasarını önlemeye yardımcı güçlü bir anti-oksidan olarak cilde nüfuz eder. The Purest Solutions Vita-C serum, cilt bakımı için eşsiz bir formüle sahiptir. Kısa sürede kullanıldığı zaman bile etkisini gösterir.

The Purest Solutions, uzun araştırmalar sonucu oluşturduğu dermo-kozmetik ürünlerinin yanı sıra daimi olarak desteklediği sosyal sorumluluk projeleri ve önemli marka işbirlikleri ile de her zaman gündem yaratıyor. Türkiye’de hayvan hakları ve onların korunmasıyla ilgili uzun yıllardır çalışan, Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO)’ya destek olan The Purest Solutions, aynı zamanda ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edilmesine karşı da çıkarak “hayvan dostu marka” konumundadır.The Purest Solutions kullanıcılar adına, satın aldığı her ürün için Haçiko’ya destek oluyor. Hayvanlar için #birmamabirumut projesi kapsamında her yılın en soğuk aylarında her bir kargo kutusuna mama ekliyor. The Purest Solutions kozmetik üretiminden, sosyal sorumluluk projelerine kadar hep doğayı, canlıları ve sürdürülebilir bir geleceği destekleyen bir marka olarak ilham vericidir.