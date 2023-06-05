Dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Elliot Page, anı kitabı ‘PageBoy’da paylaştığı samimi açıklamalardan birinde yıllar önce yaşadığı ilişkisi hakkında konuştu. Kate Mara ile ‘X-Men: Days of Future’ın çekimleri sırasında ilişki yaşadıklarını kitabında anlatan Page, o yıllarda Mara’nın ‘iki kişiye aşık olduğunu’ da belirtti.

36 yaşındaki Page, Max Mingella’nın Kate Mara ile birlikteliğini keşfetmelerini desteklediğini aktardı. Yıllarca sır olarak saklanan ilişki hakkında Mara’nın kendisine “İki kişiye aşık olabileceğimi hiç düşünmemiştim ve şimdi aşık olabileceğimi biliyorum” dediğini açıkladı.

Elliot Page, kitabında ünlü bir erkeğin de tacizine uğradığını açıkladı. Bir partide birinci sınıf aktör tarafından sözlü saldırıya uğradığını ve kendisine “Sen eşcinsel değilsin. Sen sadece erkeklerden korkuyorsun. Eşcinsel olmadığını anlaman için seninle olacağım” dediğini söyledi.