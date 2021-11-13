Elkızı dizisinden iddialı transfer

FOX TV ekranlarında yayınlanan ‘Elkızı’ dizisi ,başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Başrollerini İsmail Ege Şaşmaz, Sevda Erginci, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı dizi, ilk bölümünün yayınlanmasından itibaren izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Yönetmenliğini Feride Kaytan’ın, Senaristliğini Hilal Yıldız’ın yaptığı ‘Elkızı’ dizi, çocuk yaşlarından öksüz kalan ‘Ezo’ isimli genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

Konusuyla izleyicileri ekranlara kilitleyen ‘Elkızı’, başarılı oyuncu kadrosuna yeni bir ismin geleceği haberiyle çok konuşuluyor. NTC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği diziye, ‘Kırgın Çiçekler’de sergilediği oyunculukla seyircinin beğenisini toplayan güzel oyuncu Gökçe Akyıldız dahil oldu. Dizide canlandırdığı ‘Songül’ karakteri için hazırlıklara başlayan Akyıldız, ‘Elkızı’yla ilgili “Çok güzel bir işe dahil oluyorum. Güçlü bir kadın hikayesinde yer alacak olmak benim için çok özel. Yayınlanan bölümleri ile izleyiciyi derinden etkileyen Elkızı, umarım yeni bölümleriyle başarısını daha çok arttırır.” ifadelerini kullandı.