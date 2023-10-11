Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prenses Anne, Windsor Kalesi’nde oldukça özel bir tören düzenledi. Kraliyet Randevuları’nın dağıtıldığı bir yatırım töreni olan bu törendeki randevuların kökeni Orta Çağlara dayanıyor. Oldukça eskiye dayanan bu randevular, kraliyete uzun süre hizmet etmiş olanlara bir teşekkür nişanesi olarak veriliyor. Ancak dikkatli gözlerden kaçar mı? Kraliyet Randevu madalyalarını saran kutularda hala “Majesteleri Kraliçe Elizabeth II tarafından atama” yazdığı görüldü. Bu duruma, kraliyetle ilgili bloglarda da yer verildi. Bloglara göre, Kraliçe’nin vefatından sonraki iki yıl boyunca bu ibare kullanılmaya devam edebilirmiş.

Bu ibareler bir süre daha kullanılacak olsa da, madalyaların üzerinde ufak değişiklikler de yapıldı. Kral Charles’ın portresi madalyalara işlendi ve hatta madalyaların yeni tasarımları, resmi kraliyet sosyal medya hesabında da paylaşıldı.

Bir diğer ilginç detay ise Prens William’ın yeni üniforması! Prens, yeni üniformasında hem babasının hem de büyükannesinin kraliyet şifrelerini taşıyor.

Kraliçe Elizabeth’in vefatının ardından yerini oğlu Kral Charles’ın almasıyla değişen tek şey madalyalar da olmayacak üstelik. Tahttaki değişiklik kendini madeni paralarda, banknotlarda ve pullarda da gösterecek.

Yazı: Beste Doğan