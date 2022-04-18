Serkan Çağrı Elif Buse Doğan’ı, eleştirerek şunları belirtmişti, “Program sonrası şarkıyı hep beraber kliplendirelim diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak yol alındı. Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım bir insandır. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Vefasızlığı üzmüştür”

Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı’nın açıklamasının ardından gelen tepkilere yanıt vererek instagram’dan uzun bir açıklama yaptı. Doğan, “Nefesten Sese’de okuduğum Samsak Döveci türküsünün tüm hakları TRT’dir. Bu eserden para kazanmadım. Takipçi sayımın artmasından başka bir kazancım yoktur.

Yanlış ve eksik haber yapan gazetecilere özet olarak yine yazıyorum Samsak Döveci’yi benimle yapmaktan vazgeçip, başkalarına okutup hızlı bir şekilde dijital platformlara benden önce taşıyan kendisidir, ben değil. Tarihler ortadadır.

Ayrıca beni bu noktalara getiren ailemdir, sahip çıkılacak bir durumum hiç bir zaman olmamıştır çok şükür !!!

2015’den beri üreten biri olarak yaptığım tüm çalışmaların bir işe yaramadığını, beni var edenin sadece Nefesten Sese programının ve kendisinin olduğunu söyleyen Serkan Çağrı kendini komik duruma düşürmüştür. Nefesten Sese’deki emeğimi ve diğer çalışmalarımı bu kadar küçümsemesini, yanlış tarihler vererek ailecek beni bugünlere getirdikleri açıklamalarını hayretler içerisinde okuyorum !

Yıllarca dinleyerek büyüdüğüm tüm Türk Halk Müziği ozanlarına, eğitim aldığım tüm öğretmenlerime, aileme ve çalıştığım ekip arkadaşlarıma bir özür borcu bulunmaktadır! Bugüne kadar ailem dahil ne bir hocam ne de bir başkası seni ben var ettim diye bir cümle kullanmamıştır. Elbette Serkan Çağrı’nın destek olduğu konular var inkar edemem ama bu açıklamalar çok talihsizcedir!

Herkesin bin bir tane derdinin olduğu bi dönemde böyle saçma bir şeyin içine çekilip, sizleri meşgul ettiğim için özür dilerim.”