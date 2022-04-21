Son olarak 2. Sayfa programına katılan Elif Buse Doğan, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Sosyal medyadan yönetilen suçlamaları reddeden Doğan, Çağrı tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Yaşananlardan sonra bir daha Serkan Çağrı ile çalışmayacağını belirten Elif Buse Doğan, Çağrı’ya şu sözlerle cevap verdi:

“Şarkının bu versiyonu kendisi yaptıktan sonra çıktı. Ben gerçekten fırsatçı bir insan olsam bana telefonda ‘bu eseri yapamazsın etik değil. Sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıdı yaparım’ gibi tehditler savurduktan sonra şarkıyı birlikte yapalım demem.

Kendisi 1 Nisan şakası gibi single çıkardı. Burada vefasızlık yapan da fırsatçılık yapan da kendisidir, ben değilim. Bu anonim bir türküdür ve herkes okuyabilir. Benim şu ana kadar bildiğim 15 kişi single yaptı. Benim sesim de kullanıldı.”

“Manipülasyonlar beni yıprattı”

Ben geride durmaya çalıştım ama bu kadar da insanın üzerine gelinmez. Samsak Döveci türküsü her şeyin üstünde. Burada ne Serkan Çağrı ismi ne de Elif Buse Doğan ismi önemli değil. Ben bu eserle var olmadım. Kardeşim ses mühendisi ve bir stüdyomuz var.

Ben burada çalışmalarımı yapıyorum. Benim bu olayda şımaracağım bir durum yok. Ben bu işi para için yapmıyorum. Bu bir misyon işi. Sosyal medyada bir aydır sahte hesaplardan yapılan yorumlar ve manipülasyonlar beni yıprattı. Serkan Çağrı ve eşi beni çileden çıkartmak için para karşılığı sahte hesaplar açtı. Bunu yaptıklarını da kendisi kabul etti. Beni konserlere ücretsiz götürdüler.

“O çıkardığı için ben de çıkardım”

Kendi dostlarının düğününe ücretsiz çıkardılar. Onları kırmamak için hayır diyemedim. Serkan Çağrı’nın söyledikleri ailemi çok yıprattı. Ben bu polemiklerin içine girmedim. Vefasız biri olsaydım ben bu eseri ondan önce çıkartırdım. O çıkardığı için ben de çıkardım. Yoksa benim eser çıkartmak gibi bir düşüncem ve ihtiyacım yoktu.”