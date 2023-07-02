Şarkıcı Elif Buse Doğan, konser ücretini alamadığı için mahkemelik olduğu organizatör Fatih Gül’ün katıldığı magazin programında hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu ileri sürdü. Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre Nisan 2022’de organizatör Fatih Gül ile bir konser anlaşması imzalayan Doğan, konser ücretini alamayınca icra yoluyla tahsilat yaptı.

Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına çıkan Fatih Gül de şarkıcı hakkında bazı iddialarda bulundu. Organizatör Fatih Gül, “Sahneye çıkmaktan vazgeçti. İkna ettik. Aldığı parayı SMA hastası çocuğa bağışlayacağını söyledi fakat onu da yapmamış” dedi.