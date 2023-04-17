Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 5.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Köpeğiyle birlikte çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Sangu, arka arkaya yayınladığı pozlarına “Sezona giriş yapılmıştır” notunu düştü.

37 yaşındaki oyuncunun kısa sürede 200 bin beğeniyi aşan paylaşıma bazı sosyal medya kullanıcıları Bahar kadar güzel”, “Sen hep mutlu ol” ve “Bahar yüzüne yansımış” gibi yorumlar yaptı.