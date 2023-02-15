Hem Türkiye’yi hem de dünyayı derinden etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da ünlü isimler deprem bölgesine yardım için destek olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından afet bölgesiyle ilgili yardım ve bağış çağrısında bulunan Elçin Sangu, geçtiğimiz saatlerde Twitter hesabından afet bölgesindeki kadınların ped istemeye çekindiğini belirten ifadeler kullandı.

Elçin Sangu, paylaştığı videoda “Hijyenik ped almak ayıp değil bu doğal bir ihtiyaçtır lütfen bunu almaktan istemekten çekinmeyin! Bu su içmek, yemek yemek kadar normal bir ihtiyaç. Ne olursunuz yardımları alın. Ne olur utanmayın.” ifadelerine yer verdi.

Hijyenik ped almak ayıp değil bu doğal bir ihtiyaçtır lütfen bunu almaktan istemekten çekinmeyin!#ElcinSangu pic.twitter.com/GuzdRF7vhJ — Elçin Sangu (@elcnsng) February 14, 2023

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