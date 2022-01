Ünlü oyuncu Elçin Sangu, eski menajeri Başay Okay tarafından haksız yere sözleşmeyi feshettiği gerekçesiyle kendisine açılan davayı kaybetti. Menajer Başay Okay‘ı haklı bulan mahkeme, Sangu‘nun Okay‘a 100 bin dolar tazminat (1 milyon 350 bin TL) ve rol aldığı reklamlarda Okay‘ın hak ettiği 2 milyon 378 bin TL’yi 6 yıllık faiziyle ödemesini hükmetti. Duruşma çıkışında açıklama yapan Elçin Sangu, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Menajer Başay Okay, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şunları yazmıştı: “Oyuncu Elçin Sangu, 31 Aralık 2015 tarihinde noterden ihtarname çekerek ’Ajans-Sanatçı Sözleşmesi’ni tek taraflı ve haksız olarak feshetti. Aramızdaki güven ilişkisine dayalı olarak, abla şefkatiyle Elçin Sangu’ya yaklaştım. 2012 yılında sadakate dayalı bir sanatçı sözleşmesi yaptık. Elçin Sangu’ya iş bulabilmek için bağlantılarımı kullandım. Sangu’nun imzaladığı tüm iş sözleşmelerine kefil oldum. Elçin Sangu’ya oyunculuk ve kamera önü oyunculuğu eğitimi verdim, onu prova ve çekimler için hazırladım. Elçin Sangu’ya bir abla gibi kol kanat gerip, kendime gelen teklifleri de Elçin Sangu’yla ilgilenebilmek için kabul etmedim. Tüm bu fedakarlıklara rağmen onayımı almadan Gaye Sökmen Ajansı’yla görüştü. 31 Aralık 2015 tarihinde de sözleşmeyi feshetti ve başka ajansa çalışmaya başlayan Elçin Sangu hem sözleşmeye hem de ahde vefa ilkesine aykırı davrandı.” Elçin Sangu ise davanın reddini talep etmişti.