Son olarak ‘Çöp Adam’ isimli yapımla izleyici karşısına çıkan Elçin Sangu, bir süredir başrolünde yer aldığı ‘Jekyll and Hyde’ adlı müzikal oyunda ‘Lucy Harris’ karakterini canlandırıyordu.

Yaptığı son açıklama ile müzikalde ayrıldığını duyuran 37 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir içinde bulunduğum ve çok mutlu olduğum ‘Jekyll and Hyde’ müzikalinin zamanlamalarımız uyuşamadığı için benimle olan yolculuğu son buldu. Bu zamana kadar yanımda olan ve sahnede yaşadığım duyguları benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle buna vesile olan Hayko Cepkin ve Feri Güler; iyi ki hayatıma dâhil olmuşsunuz. Sizi çok ayrı seviyorum ve tabii ki kocaman aile olduğum ekibim… Hepinizi çok ama çok seviyorum. Yolunuz hep başarılarla dolu ve açık olsun.”