Ünlü oyuncu Elçin Sangu ile uzun süredir devam eden ilişkisi hakkında geçtiğimiz yıllarda açıklama yapan Yunus Özdiken, ilişkilerinde kendisini ön plana çıkarmayı tercih etmediğini ve bu nedenle Sangu’nun gerisinde durduğunu ifade etmişti. Dün ise birlikte keyifli bir gün geçiren çift, kabanada dinlenirken zaman zaman yerlerinden kalkarak mekan içinde dolaştılar. Oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekerken, sevgilisine sarılıp keyifli dakikalar geçirmeleri de objektiflere yansıdı.

Ünlü çiftin yanında Umut Kurt ve eşinin de bulunması dikkat çekti. Ayrıca oyuncunun köpeklerinin de kabanada hazır bulunduğu görüldü. Elçin Sangu ve Yunus Özdiken’in samimi ve mutlu halleri, hayranları tarafından da büyük ilgi gördü.