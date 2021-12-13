Ekmek nasıl yapılır? Sanırım çoğumuzun merak ettiği sorulardan bir tanesi. Ekmeği yapmak önce sabır sonra maya işi. Kullanıcağımız mayayı bilmek bu hususta çok önemli. Maya ekmeğimizin kabarmasını sağlayan ayrı zamanda da yumuşacık olmasını sağlayan bir malzeme.Bu sebepten önce mayamızı bir öğrenelim. Maya, tek hücreli bir organizmadır. Maya glikozla tepkimeye girer ve glikoz parçalanır, bunun sonucunda karbondioksit açığa çıkar.Hamurun içine dağılan bu gaz da hamurumuzun kabarmasını sağlar.4 çeşit mayadan bahsedebiliriz.

Yaş maya, instant maya, kuru maya ve ekşi maya olmak üzere. Eğer ekmeği ilk defa yapmayı deneyecekseniz ekşi mayayı daha sonra kullanmanızı tavsiye ederiz. Yaş mayayı ve kuru mayayı sıvının içinde aktive etmeden kullanmayın. Ekmek yaparken önemli hususlardan bir tanesi ise un. Eğer ekmek tecrübeniz yoksa beyaz un kullanmanızı öneririz. Hamurunuzu yoğururken çok fazla un kullanmamanızı öneririz.Mayalanmamış hamuru fırına atarsanız bir faydası olmayacaktır. O yüzden sabırlı olun ve hamurunuzun mayalanmasını bekleyin.

Hamur mayalandıkça daha güzel bir ekmek olacağına emin olabilirsiniz. 60 derece fırını 10 dk ısıtıp hamurunuzu içinde 5 dk bekletirseniz mayalanma işlemini hızlandırmış olursunuz .Lezzetli ekmek yapmak bu kadar kolay aslında. Ekmek nasıl yapılır ? sorusuna yeterli cevabı verdiğimize göre gelelim farklı ekmek tariflerine….

Köy Ekmeği Tarifi

Köy ekmeği için gerekli malzemeler:

2 su bardağı ılık su

6 su bardağı un

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı instant maya

5 tatlı kaşığı tuz Üzeri için:

1 yemek kaşığı yoğurt

Ilık suyu, mayayı ve şekeri bir kaba alalım ve köpük köpük olana kadar karıştıralım. Unu eleğe koyalım, ortasına bir çukur açıp tuzu dökelim. Daha sonra hazırladığımız mayalı suyu unumuzun içine dökelim. Hamurumuzu yavaş yavaş yoğuralım. Hamur eğer katı ise biraz su ekleyelim. Hamurumuzun ele yapışmaması lazım. Hamurumuzun mayalanması için 1 saat kadar süre dinlendirelim. Daha sonra fırın tepsimize hamurumuzu alalım. Hamurun üzerini bir bıçakla keselim. Tepsi üzerinde de yarım saat kadar bekletelim. Yarım saat geçtikten sonra artık hamurumuz hazır. Üzerine yoğurdu sürelim ve fırına sürelim. Fırının ayarına gelecek olursak içinin de pişmesi için 160 derece ayarda pişirelim. Daha sonra üzerinin kızarması için dereceyi 200 ‘e çıkaralım. Piştikten sonra ekmeğimizin üzerine su serpelim ve üzerini örtelim.1 saat bekletelim ve ekmeğimiz hazır.

Tavada Ekmek Yapımı

Malzemeler:

1 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık süt

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Bütün malzemeleri bir karıştırma kabına alıyoruz. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğuruyoruz. Daha sonra hamurumuzu bezelere bölüyoruz. Bezeleri tabak boyutuna gelecek şekilde açıyoruz. Önceden ısıttığımız tava da pişiriyoruz.(Tavaya herhangi bir yağ dökmüyoruz.)