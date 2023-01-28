Ünlü oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün Bebek’te objektiflere yakalandı. Uzun süredir setlerden uzak kalan Türkmen, “Son bir kaç yıldır daha az çalışmayı tercih ettim ve bu durumdan çok mutluyum. 18 yaşımdan beri setlerdeyim, kendimi çok yorgun hissediyorum ve bu beni çok yıprattı. Şimdi kick-boksa gidiyorum keyfimce kendime zaman ayırabiliyorum” şeklinde konuştu.

Muhabirlerin “Oyunculuk yaparken, yatırım yapabildiniz mi?” sorusuna cevap veren 38 yaşındaki oyuncu, “Benim İzmir’de kız öğrenci yurdum var. 6 yıldır devam ediyor. Bizim aile şirketimiz gibi bir şey diyebilirim. Öğrencilerin sorumluluğunu almak zor bir iş. Oradan gelen kazanç benim rahatça geçimimi sağlıyor” dedi.

Okan Can Yantır ile ilişkisi sorulan güzel oyuncu, “İlişkimiz güzel bir şekilde devam ediyor” dedi. Evliliğe olan bakış açısı sorulduğunda ise Ekin Türkmen “Ben evliliği düşünen birisi değilim. Bana göre değil. Aynı evde yaşamak bile korkunç geliyor. Eve ailesinden birisi gelse bile belli bir süreden sonra insan yalnızlık istiyor. Belli bir süreden sonra tahammül bile edemiyor insan” ifadelerini kullandı.