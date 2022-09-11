2002 yılında yayınlanan ‘Ekmek Teknesi’ adlı diziyle ilk ekran tecrübesini yaşayan Ekin Türkmen ile iş adamı Okan Can Yantır, geçtiğimiz gün Emirgan’daki bir kafede görüntülendi. Baş başa yemek yiyen ikili, mekan çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Türkmen, basın mensuplarının “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusu üzerine “İlişkimiz yeni başladı, Güzel gidiyor, her şey yolunda. Çok detay vermek istemiyorum ama gerçekten çok mutluyum” sözleriyle aşkı doğruladı.

Gazetecilerin “yeni sezonda neler yapacaksınız?” sorusuna ise 38 yaşındaki güzel oyuncu, “Güzel bir iş gelmesini bekliyorum. Birçok teklif geliyor ama bildiğiniz gibi çok kısa sürüyor projeler, bundan dolayı çok dikkat ediyorum. İçime sinen ve inandığım bir işte yer almak istiyorum” şeklinde yanıt verdi.