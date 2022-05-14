Ekin Koç komedyen Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin galasına Ukraynalı model sevgilisi Irina Lankova ile el ele katıldı.

Koç, Üç Kuruş dizisindeki rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’na destek olmak için galaya katıldığını belirterek, “Gülmeye çok ihtiyacımız olduğu dönemde böyle bir film olması çok mutlu etti beni.” ifadelerini kullandı.

İlk kez el ele görüntülendiler

Sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülenen yakışıklı oyuncu Ekin Koç, basın mensuplarının “Lunkova ile ilişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna, “Çok mutluyuz, ilişkimiz güzel gidiyor. Sevgilim çok fazla Türkçe bilmiyor.“ şeklinde yanıt verdi.